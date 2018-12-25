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Iğdır'da zırhlı askeri araç devrildi: Şehit ve yaralılar var

Aralık ilçesinde "kobra" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Iğdır'da zırhlı askeri araç devrildi: Şehit ve yaralılar var

Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra" tipi zırhlı askeri araç devrildi.

Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şehit #Iğdır
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