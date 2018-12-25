Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra" tipi zırhlı askeri araç devrildi.
Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.
Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Aralık ilçesinde "kobra" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.