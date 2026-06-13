Iğdır'da polisin vatandaşı darp ettiği iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma

12 Haziran tarihinde Iğdır'da kaydedildiği belirtilen bir video, çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında geniş yankı buldu. İnternette hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerde ‘2 trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği’ öne sürüldü.

İDDİALARIN ARDINDAN BAKANLIK SÜRECE EL KOYDU

Sosyal medyada gündem olan iddialar üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girerek konunun araştırılması için talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda, söz konusu görüntülerde yer alan polis memurları hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından resmi idari soruşturma başlatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "12.06.2026 tarihinde bazı haber sitelerinde, ilimizde meydana geldiği belirtilerek "İki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği" iddiasıyla görüntüler yayınlanmıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce inceleme başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.