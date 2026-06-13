Iğdır'da polisin vatandaşı darp ettiği iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma

Iğdır'da çekilen ve trafik polislerinin bir vatandaşa şiddet uyguladığını gösterdiği öne sürülen videonun yayılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla olay hakkında idari soruşturma başlatılarak bölgeye müfettişler sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Iğdır'da polisin vatandaşı darp ettiği iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma
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12 Haziran tarihinde Iğdır'da kaydedildiği belirtilen bir video, çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında geniş yankı buldu. İnternette hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerde ‘2 trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği’ öne sürüldü.

İDDİALARIN ARDINDAN BAKANLIK SÜRECE EL KOYDU

Sosyal medyada gündem olan iddialar üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girerek konunun araştırılması için talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda, söz konusu görüntülerde yer alan polis memurları hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından resmi idari soruşturma başlatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "12.06.2026 tarihinde bazı haber sitelerinde, ilimizde meydana geldiği belirtilerek "İki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği" iddiasıyla görüntüler yayınlanmıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce inceleme başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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