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İHA'ları 'Türk Kapanı' avlayacak

Son dönemlerde "Drone" adı verilen insansız hava araçlar terör örgütleri için de yeni saldırı yöntemleri geliştirilmesine olanak tanıdı. Son örnek Venezüela Devlet Başkanı'na yapılan saldırı. İşte Türk Savunma Sanayi, bu tehdidin önüne geçmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Adı "Türk Kapanı".

İHA'ları 'Türk Kapanı' avlayacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "Drone" adı verilen İnsansız Hava Aracı ile yapılan saldırı, gözleri terör örgütlerinin yeni yöntemlerine çevirdi. Savunma Sanayi de yeni tehditlere karşı alınacak önlemler için kolları sıvadı.

İHA'la bir süredir özellikle Ortadoğu ülkelerindeki çatışma ve  saldırılarda doğrudan ya da dolaylı silah olarak kullanılıyor. Maliyeti oldukça düşük olan, uzak mesafelerden kontrol edilebilen bu araçlar, patlayıcılarla donatılıp stratejik hedeflere yönlendirilerek ciddi kayıplara yol açıyor.  Özellikle IŞİD ve PKK gibi terör örgütlerinin bu yöntemi kullandığı biliniyor.

Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketler de kabiliyetleri  doğrultusunda drone tespitine ve bunların etkisiz hale getirilmesine yönelik  çözümler geliştiriyor.

Bu alandaki son yerli ürün birkaç şirketin bir araya gelerek  oluşturduğu Kapan Drone Savar Sistemi oldu.

Kapan, tanımlı bir bölgedeki drone tehditlerini, yüksek performanslı bir radarla tespit ediyor. Elektro-optik sistemlerle teşhis edilen doronelar lazer ya da radyo frekans karıştırıcı sistemlerle etkisiz hale getiriliyor.

Kapan, 1,5 kilometreden küçük drone olarak sınıflandırılan DJI Phantom 4'ü, 2,5 kilometreden daha büyük drone olarak sınıflandırılan Hexacopter'i tespit ve takip edebiliyor.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #iha #türk kapanı
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