Olası Afrin operasyonu öncesinde İHA'lar bölgede yoğun mesai yapıyor, Afrin adım adım izleniyor. Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede gözü kulağı olan İHA'lar terör örgütünün attığı her adımı saniye saniye takip ediyor

Afrin'e operasyonun tartışılırken bölge adım adım izleniyor. Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede gözü kulağı olan İHA’lar yoğun mesai yapıyor.



Teröristlerin korkulu rüyası İHA’lar, operasyonların vazgeçilmezi haline geldi. Artık terör örgütlerinin attığı her adım anında takip edilip tehlike en başında bertaraf edilebiliyor. Bu çerçevede özellikle Suriye sınırında yasa dışı geçişlere darbe indiren İHA’lar, Cerablus, El Bab ve İdlip gibi Mehmetçiğin görev yaptığı çatışmasızlık bölgelerinde keşif olanağı sağladı.



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre 2017 yılında toplam 14 bin 851 saat havada kalan İHA'lar, Afrin'de terör örgütünün attığı her adımı saniye saniye takip ediyor.



Terörle mücadelenin yoğunluk kazandığı yaz döneminde İHA mesaisi doruk noktaya çıktı. Yeni insansız hava araçlarının devreye sokulması için çalışmalar ise hızla yürütülüyor.



Öte yandan inşasına 2015’te başlanan Suriye sınırı güvenlik duvarı, büyük araç geçişleri için bazı bölgelerde kaldırıldı. Suriye sınırında Afrin operasyonu için teyakkuz hali devam ediyor.



ulusal.com.tr