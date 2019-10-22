İhale Komisyonu, İBB'nin doğru belgeleri vermediğini belirledi

İstanbul Haydarpaşa ve Sirkeci Garı depoları Hezarfen Şirketi'ne 350 bin liraya kiralandı. Ancak ihaleye haksız olarak alınmadığını iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi tartışmları alevlendirdi.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a seslenmişti.

Bakan Turhan, İmamoğu'nun iddialarına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Turhan, "Şartnamede 'müştereken ve müteselsilen' ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubu ekinde bu ifadeye yer verilmemiş ve değiştirilmiştir. İhale Komisyonu, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bırakmıştır. TCDD, 350 bin lira kira vermeyi teklif eden şirket yerine, 100 bin lira teklif eden ortak girişime bu ihaleyi verse, hukuki ve meşru davranmış olur mu?" dedi.

Ekrem İmamoğlu yazılı açıklamanın ardından kameralar karşısına geçti.

İmamoğlu, "adalete güveniyorum" dedi.

Avukatlar ise İBB'nin teklifin şartlarını yerine getirmediği için hukuki açıdan haklılık payı olmadığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konsorsiyum olarak girdiği ihalede ortak girişim belgeleri verdi. İBB'nin söz konusu firmaları, istenilen şartlarını gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirmediği ortaya çıktı.

İhale komisyonu, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit ettiğini ve İBB'nin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bıraktığını bildirdi.

ulusal.com.tr