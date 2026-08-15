İhbar üzerine harekete geçildi: “Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturmasında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında emniyet güçlerine yeni bir ihbar ulaştı. İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste, bizzat örgüt faaliyetleri ve yürütülen soruşturmayla bağlantılı kritik evrakların imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme üzerine yetkili makamlarca söz konusu adreste acil arama yapılması yönünde karar çıkartıldı.

BASKIN SIRASINDA BELGELERİ PARÇALADILAR

Kararın alınmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden ihbara konu adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerince adreste gerçekleştirilen kapsamlı aramalar sonucunda ihbarın doğru olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, soruşturma dosyasıyla ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda evrakın imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlendi.

ELE GEÇİRİLEN EVRAKLAR İNCELEMEDE

Operasyon sırasında yok edilmek istenirken el konulan tüm evraklar, detaylı şekilde incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmanın tüm detaylarıyla ve çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.