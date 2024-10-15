İhbara giden ekiplere saldırı! 2 polis yaralandı

Samsun'da ihbara giden polislere saldıran T.G., polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırgan ile yaraladığı 1'i komiser 2 polis, hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İhbara giden ekiplere saldırı! 2 polis yaralandı
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Silahlı kavga ihbarı için Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'ne giden ekipler, bir binanın ikinci katındaki daireye girdi. Evde Kavak Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Y.G.'de (38) 1 tüfek ele geçirildi.

Üstteki çatı katında uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen T.G. (32), içeri girmek isteyen polise pencere ve kapı camı fırlattı.

Polis memuru A.A. başından yaralanırken, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden destek istedi. T.G. bulunduğu yerden indirilirken, bir kez daha polislere saldırdı. Komiser M.D., sağ ve sol dizinden bıçaklanırken, saldırgan tabanca ile vuruldu. Yaralanan saldırgan ile 2 polis hastanede tedavi altına alınırken, soruşturma başlatıldı. 

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