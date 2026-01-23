İhraç edilen Teğmen Deniz Demirtaş görevine iade edildi

Ankara’daki Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos töreninde yaşanan olaylar sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Teğmen Deniz Demirtaş hakkında mahkemeden karar çıktı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, ihraç işlemini iptal etti.

Ankara’daki Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yaşanan ve kamuoyunda “kılıçlı yemin” olarak anılan görüntülerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında mahkemeden karar çıktı.

Teğmen Deniz Demirtaş’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesine ilişkin işlem, Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda ihraç kararının hukuka aykırı olduğuna hükmederek işlemin iptaline karar verdi.

