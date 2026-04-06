İhracatta hedef ülke: Suriye

Suriye’de 8 Aralık 2024 tarihinde yaşanan yönetim değişikliğinin ardından, Ankara-Şam hattında ticaretin kurumsal altyapısı yeniden inşa ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyareti ve gerçekleştirilen üst düzey temasların ardından, gözler yarın düzenlenecek olan Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısına çevrildi.

JETCO VE YATIRIM FORUMU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar eş başkanlığında yarın toplanacak olan komite, iki ülke arasındaki ticari engelleri kaldırmayı ve ortak yatırım alanlarını belirlemeyi hedefliyor. Toplantı kapsamında düzenlenecek olan Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu; enerji, inşaat, sağlık ve lojistik başta olmak üzere kritik sektörlerdeki iş insanlarını bir araya getirecek. Forum bünyesinde gerçekleştirilecek lojistik ve bankacılık panelleriyle, ticaretin finansmanı ve nakliye hatlarının güvenliğine dair teknik yol haritaları netleştirilecek.

İHRACATTA TARİHİ REKOR: 666 MİLYON DOLAR

Uygulanan "Hedef Ülke" stratejisi, ticaret verilerine doğrudan rekor artış olarak yansıdı. 2025 yılını 3,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kapatan Türkiye, 2026 yılının ilk iki ayında tarihi bir başarıya imza attı:

Ocak-Şubat 2026 İhracatı: 666,7 milyon doları aşarak 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre %26,7 oranında büyüme kaydedildi.

İhracat kalemlerindeki değişim de dikkat çekici boyuta ulaştı. Geçtiğimiz yıllarda gıda ve unlu mamuller ön plandayken, 2026'nın ilk çeyreğinde 72,7 milyon dolarlık hacimle "motorlu kara taşıtları ve aksamları" faslı ilk sıraya yerleşerek sanayi odaklı bir ticaret yapısına geçildiğini tescilledi.

YENİDEN İNŞA VE KAPASİTE ARTIRIMI

Şam’da dün gerçekleştirilen üçlü zirvede ele alınan ekonomik iş birliği başlıkları, Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye’nin üstleneceği rolü somutlaştırıyor. Kuzeydoğu Suriye’nin merkezi yönetime entegrasyonu ve güvenlik koridorlarının tesisiyle birlikte, ticaret hacminin yıl sonunda yeni bir tarihi zirveyi zorlaması öngörülüyor.