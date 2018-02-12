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İhsan Şenocak neden istifa etti?

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etti.

İhsan Şenocak neden istifa etti?

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; "Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadelerinin ardından yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” sözleriyle yeniden gündeme gelen İhsan Şenocak, Diyanet İşleri'ndeki görevinden istifa etti.

Bir kaç ay önceki ‘pantolon' fetvası sonrası büyük tepki uyandıran Şenocak, hakkında açılan idari soruşturmanın ardından açığa alınmıştı.

Ancak Şenocak, soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edilmiş, son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirilmişti.

İhsan Şenocak, ‘tenzil-i rütbe' olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #İhsan Şenocak #diyanet işleri başkanlığı
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