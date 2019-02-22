İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları işsizler ordusunun içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle, idari bilimlerle ilgili üniversite ve bölüm sayısındaki enflasyon, işsizliği daha da attırıyor. Mezunların karşılaştığı zorluklar bunlarla sınırlı değil. Kurum sınavları ve mülakatların şeffaf olmamasından en çok mağdur oldukları konuların başında geliyor. Talepleri ise net: Çalışmamıza izin verin!

İktisadi ve İdari Bilimler mezunları kadro istiyor.



İşsizlik, resmi rakamlara göre yüzde 13'e dayandı. Uzmanlar gerçek işsizliğin açıklanan resmi rakamlardan daha fazla olduğu görüşünde. İşsizler ordusunun içinde ise İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının oranı hayli fazla. İdari bilimlerle ilgili üniversite ve bölüm sayısındaki enflasyon mezunları iş aramakla baş başa bırakıyor.



İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları seslerini duyurmak için Ankara'da, Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı.



Mezunlar, ailelerinin de destek verdiği eylemde taleplerini sıraladı. Önce sınavların şeffaf yapılmasını istediler.



Mezunlara göre merkezi atamalar da arttırılmalı.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, bünyesinde bulundurduğu İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, İstatistik, Çalışma Ekonomisi gibi bölümlerden uzmanlaşmış bireyler yetiştiriyor.







HABER: TANSEV KARA

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