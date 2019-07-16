İİBF mezunlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çağrı - Son dakika 16 Temmuz 2019 Salı haberleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çağrıda bulundu. Aydınlık gazetesinde yer alan ilanda, "2018 KPSS-A grubundan puan almış 54.131 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olarak bir yılı aşkın zamandır, Gelir Uzman Yardımcılığı ilanı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çağrıda bulundu.



Aydınlık gazetesinde yer alan ilanda şu ifadeler yer aldı:



"Sayın Cumhurbaşkanımız



Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız



2018 KPSS-A grubundan puan almış 54.131 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olarak bir yılı aşkın zamandır, Gelir Uzman Yardımcılığı ilanı bekliyoruz.



Her yıl düzenli olarak en az bir kere alım yapan Hazine ve Maliye Bakanlığımız haziran 2018'den beri alım yapmadı.



2018 KPSS'den 80 üzeri puanlar almış ve bu puanlar ile hiç kurum sınavı görememeiş adaylar olarak bir yıllık bekleyişimizin ve mağduriyetimizin son bulması adına 3000 Gelir Uzman Yardımcılığı ilanının 2019 KPSS puanları açıklanmadan önce yayınlanmasını arz ediyoruz.



Ayrıca, devletimizin iktisadi ve idari bilimlerinde yer almak üzere eğitim almış ve bu hususta kendini geliştirmiş gençleri olarak;



-İptal edilen 500 Vergi Müfettiş Yardımcılığı



-Uzun zamandır planlaması yapılan 1000 Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı,



- 1000 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ilanlarının da en kısa zamanda müjdelenmesini bekliyoruz.



Ek olarak 4001 kodu nedeniyle merkezi atamalarda kendisine oldukça az yer bulabilen ve uzun zamandır kadro bekleyen KPSS-B grubu adaylar için;



NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ,

PTT,

KREDİ VE YURTLAR KURUMU

GÜMRÜK VE BELEDİYELERDEN ilan beklemekteyiz.



Saygılarımızla...



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI



#İİBFGUYBEKLİYOR"



ulusal.com.tr



