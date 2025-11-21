İkbal Uzuner’in mezarı başındaki skandal görüntülere soruşturma: 2 çocuk gözaltına alındı

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mezarlıkta uygunsuz hareketlerde bulunulduğuna dair görüntüler sosyal medyada gündem olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde tespit edilen iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Mezarlıkta kaydedilen görüntülerle ilgili adli süreç sürüyor.