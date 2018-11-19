Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Sincar'daki PKK varlığına ilişkin açıklama geldi. Sözcü, Sefin Dizayi, "Herhangi bir kaos oluşmasını istemiyoruz" dedi, güvenlik sorunu nedeniyle sivillerin büyük ölçüde ilçeye dönemediğini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Sincar'ın PKK'dan temizlenmesini gerektiği yönünde açıklama yaptı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nin Musul'un Sincar ilçesinde oluşturduğu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.



Dizayi PKK'nin Sincar'daki varlığı ile hakkında konuştu. Dizayi, "Haşdi Şabi'nin Sincar'a gelmesi PKK ve ona bağlı grupların ilçede hakimiyet sağlamasına neden oldu." dedi.



Dizayi, PKK yandaşlarının Sincar'ın meşru yerel idarecilerinin ilçeye girişini engellediğini hatırlatttı. Gayrimeşru güçlerin Sincar’da bulunması nedeniyle sivillerin büyük ölçüde ilçeye dönemediğini vurguladı.



Erbil-Bağdat ilişkilerine değinen Hükümet Sözcüsü IKBY'nin Irak'ın parçası olduğunu dile getirdi. “Erbil-Bağdat ilişkilerinin normalleşmesi gerekir." diye konuştu.



Türkiye ile ilişkilere de değindi Sefin Dizayi. Türkiye ile ilişkilerin dostluk, ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki temeller üzerine inşa edildiğini ifade etti.



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