İki ayrı operasyon! Gümrüklerde 809 milyon TL değerinde 1 ton 326 kilo esrar yakalandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. Bakanlık, Tekirdağ ve Edirne’de yürütülen iki ayrı operasyonda değeri 809 milyon TL’ye ulaşan 1 ton 326 kilo esrar yakalandığını bildirdi.

TEKİRDAĞ VE EDİRNE’DE İKİ AYRI OPERASYON

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında yurda giriş yapmak üzere gümrük sahalarına gelen şüpheli araçlar üzerinde detaylı arama yapıldı.

Yapılan operasyonlarda:

Tekirdağ Gümrük Sahasında 1 ton 153 kilo,

İpsala Gümrük Kapısında 173 kilo,

olmak üzere toplam 1 ton 326 kilo esrar ele geçirildi.

SIFIR TOLERANS

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza birimlerinin ülke genelinde yürüttükleri denetim, takip ve operasyon faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomiyi korumakla kalmadığı, aynı zamanda toplum sağlığı ve kamu güvenliği için uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlılıkla mücadele ettiği vurgulandı.

“Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımızı, gençlerimizi ve geleceğimizi koruma hedefiyle yürütülen bu mücadele, sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız devam etmektedir.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, operasyonlarla ilgili soruşturmaların Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.