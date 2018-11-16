İçişleri Bakanlığı, Elbistan ve Ünye Belediye Başkanlarını görevden aldı. Böylece toplam 103 belediye başkanı görevinden alınmış oldu.

2 belediye başkanı daha görevden alındı.



Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, görevlerinden uzaklaştırıldı.



Bakanlık açıklamasında, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından 2 başkanın görevden alındığını belirtildi.



2014 yılında AKP'den Elbistan Belediye Başkanı seçilen Durmuş Küçük, 2016 yılında partiden ihraç edilmişti.





ulusal.com.tr