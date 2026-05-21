İki gündür aranıyordu: Evinde ölü bulundu! Odadaki korkunç detay

Genç adamın cansız bedeninin ulaşıldığı odada, mangal kömürü yakıldığı tespit edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. İki gün boyunca Semih Abbak’tan haber alamayan iş arkadaşları, durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Kapıyı Açınca Acı Tabloyla Karşılaştı

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Semih Abbak'ı odada hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Abbak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, havalimanında görevli olduğu öğrenilen Semih Abbak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı inceleme sürüyor.