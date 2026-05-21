İki gündür aranıyordu: Evinde ölü bulundu! Odadaki korkunç detay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan havalimanı çalışanı Semih Abbak, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İki gündür aranıyordu: Evinde ölü bulundu! Odadaki korkunç detay
Yayınlanma:

Genç adamın cansız bedeninin ulaşıldığı odada, mangal kömürü yakıldığı tespit edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. İki gün boyunca Semih Abbak’tan haber alamayan iş arkadaşları, durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Kapıyı Açınca Acı Tabloyla Karşılaştı

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Semih Abbak'ı odada hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Abbak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, havalimanında görevli olduğu öğrenilen Semih Abbak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı inceleme sürüyor.

Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 21 Mayıs elektrik kesintileriElektrik kesintisi 9 saat sürecek: 21 Mayıs elektrik kesintileriYurt
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildiGazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildiGündem
şüpheli ölüm antalya
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 'HAYAT 112 ACİL' uygulaması
Önemli açıklamalar
Tokat'ta 4 binden fazla hane boşaltıldı!
Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu
11 yılda ülke ekonomisine 5,9 milyar lira tasarruf
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Türkiye'de doğum oranlarında büyük düşüş
4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL ceza
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem!
Çok Okunanlar
800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu
Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek" Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek"
Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu
Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?