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İki günlük kaza bilançosu

9 günlük bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 22 kişi yaşamını yitirdi, 161 kişi yaralandı.

İki günlük kaza bilançosu

Tatilin ilk iki günlük bölümünde yurt genelinde 54 trafik kazası yaşandı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen kazaların önüne geçilemedi. 

Cuma günü saat 18.00’den tatilin ikinci günü olan bugün saat 17.00’ye kadar meydana gelen 46 kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Tatilin ikinci günü saat 18.00'den sonra meydana gelen 8 kazada ise 6 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. 

Tatilin ilk iki günlük bölümünde yurt genelinde 54 trafik kazasında 22 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 161 kişi yaralandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Emniyet Genel Müdürlüğü #Jandarma Genel Komutanlığı
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