İki İsrailli Futbolcu Sahaya Çıkmadı! Antalyaspor Maçında Filistinliler İçin Saygı Duruşu

Antalyaspor’un iki İsrailli futbolcusu Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmamak için maça çıkmadı.

Antalyaspor Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor’un iki İsrailli futbolcusu ise maç kadrosunda yer almadı. Futbolcular İsrail kınanacağı gerekçesiyle maça çıkmama kararı aldıkları açıkladı. İsrailli iki futbolcunun yaptığı açıklamada, “Ülkeden gelen kötü haberler bizim için futbol oynamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Buna ek olarak bugünkü maçta İsrail’i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. Milli takımın oyuncuları olarak bu seremonide yer almayacak, stada da gitmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor’un iki İsrailli futbolcusu Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel aldıkları kararı yönetime bildirdiklerini belirtti. Öte yandan F1’de 7 dünya şampiyonluğu olan Hamilton, Gazze’ye yardım çağrısı yaptı. Mercedes pilotu “Kaybedilen masum hayatlar için yüreğim parçalanıyor. Her çocuk güvende olana kadar durmamalıyız” dedi.