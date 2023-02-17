İki mucize kurtuluş: 261. saatte enkazdan çıkartıldılar

Hatay' Antakya ilçesinde deprem nedeni ile yıkılan binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, 261. saat sonra sağ çıkarıldı.

İki mucize kurtuluş: 261. saatte enkazdan çıkartıldılar
Hatay'da 261. saatte enkazdan çıkartılan genç / AA
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti. Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı. Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı. Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı.

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