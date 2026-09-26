İki otomobilin içinden servet çıktı! Vanlı iş adamı Tançalan soruşturmasında yeni gelişme
Vanlı iş adamı Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da sürdürülen ikinci soruşturma kapsamında İstanbul Sarıyer'de operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda Tançalan'a ait paraların İstanbul Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde park halindeki araçlarda saklandığını tespit etti.
Elde edilen bu bilgi üzerine 26 Eylül 2026 günü saat 02.00 sıralarında harekete geçen ekipler, paraların bulunduğu araçlarda arama gerçekleştirdi. Aramada çok sayıda yüksek kupürlü euro ve dolar banknot bulundu.
Araçlardan çıkan paraların dökümü şöyle:
"20 bin adet 500 euroluk banknotla 10 milyon euro, 29 bin 300 adet 200 euroluk banknotla 5 milyon 860 bin euro, 3 bin 200 adet 100 euroluk banknotla 320 bin euro, 5 bin 200 adet 50 euroluk banknotla 260 bin euro ve 7 bin adet 100 dolarlık banknotla 700 bin dolar."
Yapılan hesaplamaya göre aramada 57 bin 700 adet euro banknotu karşılığında toplam 16 milyon 440 bin euro (919,3 milyon TL), buna ek olarak 7 bin adet 100 dolarlık banknot karşılığında da 700 bin dolar (34 milyon 259 bin TL) ele geçirildi. Böylece araçlardan çıkan döviz banknotu sayısı toplamda 64 bin 700'e ulaştı.
2 OTOMOBİLE EL KONULDU, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otomobile de el konuldu. Soruşturma sürecinde 1 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlemlere başlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, ele geçirilen milyonlarca euroluk nakit paranın hangi mali hareketlerden elde edildiğini ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla olan bağlantısını araştırıyor.