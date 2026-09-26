İki otomobilin içinden servet çıktı! Vanlı iş adamı Tançalan soruşturmasında yeni gelişme

Yapılan hesaplamaya göre aramada 57 bin 700 adet euro banknotu karşılığında toplam 16 milyon 440 bin euro (919,3 milyon TL), buna ek olarak 7 bin adet 100 dolarlık banknot karşılığında da 700 bin dolar (34 milyon 259 bin TL) ele geçirildi. Böylece araçlardan çıkan döviz banknotu sayısı toplamda 64 bin 700'e ulaştı.