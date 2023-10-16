İki Suç Örgütü Çökertildi! Kafes Operasyonları Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı Kafes Operasyonları'na devam ediyor. İki ilde eş zamanlı yapılan 'Kafes' operasyonu kapsamında 2 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İki Suç Örgütü Çökertildi! Kafes Operasyonları Devam Ediyor
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,Sinop ve İstanbul’da 'Kafes' operasyonları kapsamında 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen 2 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Şüphelileri yakalamak için Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilde 14 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin vatandaşları bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan aradıkları ve kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak dolandıkları, elde ettiği paraları ise kripto paraya çevirdirdikleri tespit edildi.

Operasyonda 40 milyon Türk Lirası tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkeme tarafından el konuldu.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak" ifadelerini kullandı.

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