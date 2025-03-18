İki suç örgütüne darbe: 80 gözaltı, 48 tutuklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Adana merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, C.T. ve H.T.’nin elebaşılığını yaptığı iki ayrı suç örgütü çökertildi.

Operasyonlar kapsamında suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 80 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç örgütlerine karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, hiçbir çetenin kamu düzenini bozmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, haraç isteme ve zorla para alma, genel güvenliği tehlikeye sokma, mala zarar verme, uyuşturucu ve silah ticareti suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde mahkemeye sevk edilen 48 şüpheli tutuklanırken, 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

OPERASYONLAR SIRASINDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 19 ruhsatsız tabanca, 4 el bombası, 7 pompalı tüfek, 2 otomatik tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

“MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Hiçbir suçlunun, hiçbir çetenin, hiçbir karanlık odağın, bu güzel şehrin huzurunu bozmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz” dedi. Bakan Yerlikaya, operasyona katkı sağlayan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Emniyet Müdürlüğü ve polis teşkilatına teşekkür etti.