İki kardeş ülke, Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikat başlattı. Azerbaycan'da yapılan tatbikatın ismi "Mustafa Kemal Atatürk 2019"...

Bu görüntüler, "Mustafa Kemal Atatürk 2019" tatbikatından... "Ay Yıldız" ve "Üç Renkli Bayrak" bir arada, dosta güven düşmana korku saldı.



Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikata başladı.



Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı. Tatbikatın iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin artırılması çerçevesinde planladığı belirtildi.



Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amaçlanıyor.



Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterlerle hava savunma sistemleri yer alıyor.



Temsili düşman hedeflerine atışların yapıldığı ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiği tatbikat 3 Mayıs'a kadar devam edecek.







ulusal.com.tr