Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 ve 696 sayılı KHK'nın ayrıntılarında neler var?

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname(KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.



OHAL kapsamında hazırlanan 695 sayılı KHK'ya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 2 bin 756 kişi kamu görevinden çıkarıldı.



Bu kapsamda Danıştaydan 3, Sayıştaydan bir, Yargıtaydan 22, Başbakanlıktan 2, Diyanet İşleri Başkanlığından 341, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan bir, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 245, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 12, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir, TÜBİTAK'tan 45, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir, Sosyal Güvenlik Kurumundan 53, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 3, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 2, Dışişleri Bakanlığından 10, Ekonomi Bakanlığından 3, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 8, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 8, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 8, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 19, İçişleri Bakanlığından 20, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Jandarma Genel Komutanlığından 350, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden 169, Kültür ve Turizm Bakanlığından 7, Maliye Bakanlığından 6, Gelir İdaresi Başkanlığından 2, Devlet Malzeme Ofisinden 2, Milli Eğitim Bakanlığından 392, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluştan 22, Genelkurmay Başkanlığından bir, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 155, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 155, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 327, Savunma Sanayi Müsteşarlığından 8, Orman ve Su İşleri Bakanlığından 8, Sağlık Bakanlığından 86, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 12, PTT'den 26 ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 155 olmak üzere 2 bin 756 kişi başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevinden ihraç edildi.



115 kişi görevine iade edildi

KHK'nın ilgili listesinde yer alan 115 kamu görevlisi ise daha önce görevlerinden uzaklaştırıldıkları ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarıldı.



Bu kapsamda, 18'i Diyanet İşleri Başkanlığında, biri Hazine Müsteşarlığında, 40'ı Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, biri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, biri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, biri KOSGEB'te, 2'si Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, biri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, 3'ü Spor Genel Müdürlüğünde, biri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, biri İçişleri Bakanlığında, 2'si Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde, 7'si Jandarma Genel Komutanlığında, 33'ü Milli Eğitim Bakanlığında, biri Kara Kuvvetleri Komutanlığında, biri Hava Kuvvetleri Komutanlığında ve biri de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında olmak üzere 115 kişi görevlerine iade edildi.



22 emekli subayın rütbesi alındı

695 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 22'sinin rütbesi alındı.



Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 17, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 olmak üzere 22 emekli subayın rütbeleri söküldü, emekli kimlikleri iptal edildi.



17 kurum kapatıldı

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 7'si dernek, 7'si vakıf, 2'si gazete ve biri sağlık kuruluşu olmak üzere 17 kurum ve kuruluş kapatıldı.



Kapatılan kurumlar, Aliağa Yakamoz Hanımlar Derneği, Batı Anadolu Teknik Elemanlar Federasyonu, Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği, Fatih Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Güleç Sevgi Evlerini Yaşatma ve Koruma Derneği, Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği, Suriyeli Gençleri Geliştirme ve Eğitme Derneği, Burhanettin Hayra Hizmet Vakfı, Hadimi Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı, Turgutlu Eğitim Vakfı, Hacı Paşalar Eğitim ve Kültür Vakfı, Uluslararası Hukuk ve Adalet Vakfı, Yusuf Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı, Akdeniz Gazetesi, Çınaraltı Gazetesi ve Özel İskenderun Kalp Merkezi olarak sıralandı.



Daha önce kapatılan Türk Genç İşadamları Vakfı ise 695 sayılı KHK ile yeniden açıldı. Vakfın kapatıldığı KHK hükümleri, söz konusu vakıf bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler, ilgisine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.



6 öğrencinin ilişiği kesildi

8 Nisan 1929 tarihli ve 1416 sayılı "Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun"a tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 6 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.



Bu kişiler hakkında 22 Temmuz 2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin ilgili fıkralarının hükümleri uygulanacak. Gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmayacak bu kişiler, söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.



ASFAT A.Ş. kuruldu

Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri için Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) kuruldu.



OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.



KHK ile Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildi.



Buna göre, şirket, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak, üretim planlaması çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş alabilecek veya bunların ihtiyaçları için teklif verebilecek.



Bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek şirket, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak.



ASFAT AŞ’de iş mevzuatına tabi personel istihdam edilecek. Şirkette yabancı personel de çalıştırılabilecek.



Şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon lira olacak. Bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.



Anayasal düzene karşı suç işleyenlere tek tip kıyafet

OHAL kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek.



Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.



"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenler badem kurusu renginde tutulum giyecek.



Diyanet'in yurt dışı görevlendirmelerinde değişiklik

696 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname'yle, Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca, başkan yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini yüksek öğrenim mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında herhangi bir şart aranmayacak.



Taşeron işçi düzenlemesi

696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.



KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.



Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.



KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.



MİT mensuplarına yazılı istifa hakkı

Söz konusu KHK ile 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu"nun 14. maddesinde değişiklik yapıldı.



Buna göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek.



İstifa müracaatında bulunan personel hakkında uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.



Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.



Danıştaya 16, Yargıtaya 100 yeni üye kadrosu

KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.



Danıştay mensuplarının sağlık giderleriyle ilgili düzenleme

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hüküm ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecek.



Yargıtay mensuplarının sağlık giderlerine ilişkin düzenleme

Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde, Yargıtay bütçesinden ödenecek.



Bakan yardımcılarına silah taşıma yetkisi

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 7. maddesinde yer alan silah taşımaya yetkili kişiler arasına "Bakan Yardımcıları" de ibaresi eklendi.



Ayrıca, güvenlik koruculuğu, en az bir dönem köy/mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yaptıktan sonra görevleri sona erenlere, "yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar hariç" olmak üzere, silah taşımaya devam edebilmeleri imkanı verildi.



Bu kişiler en fazla bir silah edinmek şartıyla ruhsat harçlarından da muaf tutulacak.



KHK ile Vakıfbank düzenlemesi

KHK ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nda düzenlemeye gidildi.



Buna göre, banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecek.



Cazibe Merkezleri Programı'na düzenleme

KHK ile Cazibe Merkezleri Programı'na ilişkin düzenlemeye gidildi.



Buna göre, Cazibe Merkezleri Programı görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamını canlandırarak istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmak ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek. Program, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek.



Cazibe Merkezleri Programı kapsamında özel sektöre ait imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarına destek sağlanacak.



Askerlik muafiyeti ve zati silah düzenlemesi

Kararnameyle Askerlik Kanunu'nun bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Yine aynı gerekçelerle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin çocukları ile kardeşlerinden biri de askerlikten muaf sayılacak. Silah altındakiler ise istekleri halinde terhis edilecek.



Zati demirbaş silah düzenlemesi

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara zati demirbaş silah edinme hakkı da sağlandı.



Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'daki düzenlemeyle Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman erbaşlara; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, kendi bünyelerindeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine, görevlerinde kullanmak üzere bedeli mukabili zati demirbaş silah olarak satılacak.



Jandarma kanununda değişiklikler

696 sayılı KHK'ya göre, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 13/A maddesine, "Hazırlık sınıfında başarısız olanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler." fıkrası eklendi.



Buna göre, jandarma okullarında hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ÖSYM tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecek.



Aynı kanunun 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma Bakanlığına" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşarlığına" şeklinde değiştirildi.



Uzman jandarmaların mecburi hizmeti süresi uzatıldı

696 sayılı KHK'ya göre, 3160 sayılı "Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu"na, "Emniyet hizmetleri sınıfına mensup pilot, uçuş ekibi ve İHA uçuş ekibi personeli, istifa veya müstafi sayılma sebepleri ile on yıl içerisinde görevlerinden ayrılmaları halinde, havacılık branşına aktarılmalarına esas teşkil eden eğitimlerin masraflarını yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olmak üzere kanuni faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür." maddesi eklendi.



KHK ile 3466 sayılı "Uzman Jandarma Kanunu"nda da değişiklik yapıldı. Bu doğrultuda, uzman jandarmaların 10 yıl olan mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp (atama) tarihinden itibaren 15 yıl olarak yeniden düzenlendi.



Jandarmanın trafik yetkilerine düzenleme

696 sayılı KHK ile Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre Jandarma Genel Komutanlığına verilen görevler, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kurulan Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve illerde trafik şube müdürlükleri ya da kısım amirlikleri ile il ve ilçe trafik zabıta kuruluşları tarafından yürütülecek.



Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri düzenlemede şu şekilde yer aldı:



"Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, el koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek. Ayrıca bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak."



Şeker Kurumu ve TAPDK kapatıldı

KHK ile Şeker Kanunu ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin düzenlemeler yapıldı.



Buna göre, Şeker Kurumu başka işleme gerek kalmaksızın kapatıldı. Kurumun görev ve sorumlulukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aktarıldı.



Öte yandan KHK ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu da (TAPDK) kapatıldı. Kapatılan kurumca yapılan işlemler ilgili idarelerce yeni bir işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini koruyacak.



Kurumun görev ve sorumlukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına devredildi.



PTT'nin personel alımına ilişkin düzenleme

KHK ile 2017 yılı içinde PTT personel alımı için sınava girmiş ve atama hakkı kazanmış, güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan kişilerin ataması yapılacak.



PTT'nin daha sonraki alımlarında kamu personeli alımlarıyla ilgili yönetmelik uygulanmayacak.



MKEK'ye personel kolaylığı

KHK ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde ilave edildi.



Buna göre MKEK, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın ilgili yıl genel yatırım ve finansman kararnamesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde proje süresi ile sınırlı olmak üzere sözleşmeli personel istihdam edebilecek.



Jandarmanın ihtiyaçları

Öte yandan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda da değişikliğe gidildi.



Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarının Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan karşılanacağı durumlarda ihtiyaçlar, İçişleri Bakanlığı tarafından Savunma Sanayii Müsteşarlığına doğrudan teklif edilecek.



Daha önce ihtiyaçlar Milli Savunma Bakanlığına teklif ediliyordu.