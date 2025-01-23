İkinci İmralı ziyaretine ilişkin DEM Parti'den açıklama

DEM Parti, İmralı Heyetinin dün teröristbaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği ikinci görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İkinci İmralı ziyaretine ilişkin DEM Parti'den açıklama
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DEM Parti İmralı Heyeti, dün İmralı Adası’nda terörist başı Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan’ın İmralı’daki görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

DEM Parti İmralı Heyetinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, yürütülen görüşmelerle ilgili Öcalan'a bilgilendirmede bulunulduğu belirtilerek, Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmalarının devam ettiği, bu konudaki hazırlıkların tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılacağı bildirildi.

DEM Parti Heyeti, açıklamasında "Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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