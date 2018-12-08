İkinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olacak. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı; "bölgedeki çalışmaların devam edeceğini" vurguladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyetlerine devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ikinci sondaj gemisinin yola çıkacağını müjdeledi.



Fatih sondaj gemisi ile derin denizlerde başlayan çalışmalar hız kazandı. Sığ denizlerde de arama faaliyetleri var.



Öte yandan Oruç Reis sismik arama gemisi Karadeniz'de ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisi de Akdeniz'de çalışmalarını sürdürüyor.



Dönmez, çalışmaların hız kesmeden süreceğinin altını çizdi.



ulusal.com.tr