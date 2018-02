İstanbul'da Dudullu ile Bostancı arasında inşa edilen Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın tünelleri gerçekleşen törenle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent ulaşımındaki sorunların çözümü için yapılan metro inşaatları devam ediyor.



Dudullu'dan Bostancı istikametinde kazı yapan ve "köstebek" diye tabir edilen TBM makineleri ile Kayışdağı'ndan kazı yaparak Dudullu tarafına gelen TBM makineleri MODOKO'da birleşti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, tünellerin birleşmesi dolayısıyla MODOKO istasyonunda düzenlenen törende, İstanbul'da ulaşımın ciddi bir sorun olduğunu ve bunun çözümü için 14 yıldır çok önemli adımların atıldığını, atılmaya da devam edileceğini söyledi.



"Her yerde metro, her yere metro" anlayışı ve sloganıyla raylı sistemdeki kararlılıklarını sürdüreceklerini söyleyen Uysal, Dudullu-Bostancı Hattı'nın hizmete alınmaya başlamasıyla ulaşımda çok önemli bir kolaylığın sağlanacağını vurguladı.



Metro hattının hizmet vermeye başlamasıyla Dudullu-Bostancı arası yolculuğun 17 dakikaya düşeceğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Dudullu ile Bostancı arasında 13 istasyonda hizmet vermesi planlanan metro hattının uzunluğu 14,3 kilometre olacak. Tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşınacak. Metronun günlük yolcu taşıma kapasitesi 1,5 milyon kişi. Dudullu-Bostancı arası yolculuk süresi 17 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi Dudullu-Bostancı metrosu da sürücüsüz hizmet verecek. Bostancı-İDO iskelesinden başlayıp Depo (Parseller) istasyonunda bitecek olan metro hattı Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Çekmeköy'ün içinde olduğu 5 ilçeyi birbirine bağlıyor."



Projeyle 4 önemli raylı sistemin birbirine bağlanacağını hatırlatan Uysal, "Anadolu Yakası'nda önemli bir entegre noktası olacak. Bostancı İstasyonunda Marmaray ve deniz ulaşım akslarıyla bağlantı sağlarken Kozyatağı’nda Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattı ile Dudullu'da Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu ile bağlantı sağlayacak hat Ümraniye Ataşehir Göztepe metrosu ile de bağlantılı olacak." dedi.



Hattın ray montajına nisan ayında başlanmasının planlandığına vurgu yapan Uysal, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın inşasında şu anda 2 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Uysal, Kozyatağı ve Bostancı'da metro hattına entegre olacak şekilde toplam 2 bin 870 araç kapasiteli 2 büyük yeraltı otoparkının yapılacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından Kayışdağı istikametinden Dudullu tarafına doğu kazı yapan TBM makinesi çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra dev TBM makinesi delme işlemini gerçekleştirerek iki yönlü tünelleri birleştirdi.



TBM makinesinin görünmesinden sonra aracın operatörü büyük bir Türk bayrağı açarak delme işleminin sona erdiğini anlattı.

Tünel birleştirme törenine Uysal'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, belediye yöneticileri ve yüklenici firmanın yetkilileri katıldı.