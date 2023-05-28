İkinci turda katılım oranı arttı mı?

Türkiye, yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti. 14 Mayıs’ta katılım oranını yüzde 88.84 olarak açıklanırken; 28 Mayıs seçimlerinde katılım yüzde 85,27'ye düştü.

İkinci turda katılım oranı arttı mı?

Türkiye, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde, katılım oranı da merak konusu oldu. 14 Mayıs'ta yapılan seçimde katılım oranı yüzde 88.84 olarak açıklanırken; 28 Mayıs seçiminde ise katılım saat 19.33 itibariyle yüzde 85.23 olarak gösterildi.

Kaynak: https://tr.euronews.com/2023/05/28/cumhurbaskani-secimi-28-mayista-katilim-orani-kac-kac-gecersiz-oy-cikti-14-mayista-durum-n

# cumhurbaşkanlığı seçimi
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