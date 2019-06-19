İklim değişikliği doğal afetleri beraberinde getirdi.
Peki iklim neden değişiyor? Dünyayı gelecekte neler bekliyor? Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan, İstanbul Teknik Üniversditesi öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros yaşanan iklim değişikliğinin sebeplerini anlattı.
İklim değişikliğine sebep olan en önemli etkenlerden biri hava kirliliği.
Dünyanın geleceği için hava kirliğini engelleyecek bir planı şart.
ulusal.com.tr
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