Yaz ayında doğal afetler peş peşe geliyor. Bir yanda dolu yağıyor bir yanda sıcaklık kasıp kavuruyor. İklimde yaşanan değişiklikle ilgili konuşan Profesör Doktor Hüseyin Toros'a göre yaşanan doğal felaketlerin nedeni hava kirliliği.





Peki iklim neden değişiyor? Dünyayı gelecekte neler bekliyor? Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan, İstanbul Teknik Üniversditesi öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros yaşanan iklim değişikliğinin sebeplerini anlattı.



İklim değişikliğine sebep olan en önemli etkenlerden biri hava kirliliği.



Dünyanın geleceği için hava kirliğini engelleyecek bir planı şart.





ulusal.com.tr İklim değişikliği doğal afetleri beraberinde getirdi.Peki iklim neden değişiyor? Dünyayı gelecekte neler bekliyor? Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan, İstanbul Teknik Üniversditesi öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros yaşanan iklim değişikliğinin sebeplerini anlattı.İklim değişikliğine sebep olan en önemli etkenlerden biri hava kirliliği.Dünyanın geleceği için hava kirliğini engelleyecek bir planı şart.