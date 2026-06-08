İl başkanını hedef almıştı! CHP'li belediye başkanı disipline sevk edildi

CHP Tekirdağ teşkilatında kurultay süreciyle alevlenen tartışmalar ihraca uzandı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Başkanı Cenk Boduç'a yönelik sert eleştirilerinin ardından parti üyeliğinden ihracı istemiyle disipline sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İl başkanını hedef almıştı! CHP'li belediye başkanı disipline sevk edildi
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Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir süredir devam eden "mutlak butlan" tartışmaları ve kurultay hareketliliği, yerel teşkilatlarda kırılmalara yol açıyor. Tekirdağ özelinde yaşanan iç çekişmeler sonucunda, il yönetimi ile ilçe belediyesi idaresi karşı karşıya geldi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay hakkında, kamuoyunda yankı uyandıran son açıklamaları gerekçe gösterilerek resmi bir süreç başlatıldı.

İHRAÇ DOSYASI DİSİPLİN KURULUNDA

Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, kendisine yönelik eleştirilerin ardından Vahap Akay'a karşı harekete geçti. Edinilen bilgiye göre Boduç, Akay'ın parti üyeliğinden kesin ihracını talep etti. Hazırlanan dosya incelenmek ve karara bağlanmak üzere ilgili disiplin kurullarına sevk edildi. Kurulun ilerleyen günlerde dosyayı gündeme alması bekleniyor.

İhraç talebine giden gerilim, Vahap Akay'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşmayla tırmanmıştı. İl Başkanı Cenk Boduç'un parti çalışmalarından uzak kaldığını savunan Akay, doğrudan il başkanını hedef almıştı. Akay, "Özel kalemden bozma il başkanı benim muhatabım değil. İşine baksın" ifadelerini kullanmıştı.

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