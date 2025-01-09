İl Sağlık Müdürlüğü'nde usulsüzlük! Zimmetine para geçirdi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, mutemetlik biriminde görev yapan B.Ç.'nin zimmetine para geçirdiği şüphesiyle kurum içi denetim başlattı. Yapılan denetim sonucunda B.Ç.'nin usulsüz işlemleri tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, durumu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi ve şüpheli, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

USULSÜZ İŞLEMLER ORTAYA ÇIKTI, ÇALIŞAN TUTUKLANDI

İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, ıslak imzalı resmi evraklar olmadan yapılan online bankacılık işlemleri nedeniyle usulsüz hesap hareketleri tespit edildiği belirtildi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunularak, adli makamlarca B.Ç. tutuklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan iç denetimde, kurumumuza ait ıslak imzalı resmi evraklarda olmamasına rağmen online bankacılık işlemleri üzerinde usulsüz hesap hareketi tespiti neticesinde ivedilikle konuyla ilgili İl Sağlık Müdürümüz Çağdaş Derdiyok ve Destek Hizmetleri Başkanı İsmail Hakkı Demir tarafından ilgili belgelerle Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili personelin adli makamlarca tutuklanması sağlanmıştır. Kastamonu Valimiz Meftun Dallı detaylı şekilde bilgilendirilerek söz konusu personel Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmış olup, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına gerekli bilgi verilerek Müdürlüğümüzce konunun etraflıca araştırılması için müfettiş talep edilmiştir."