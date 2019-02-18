İlaca getirilen yüzde 26,4'lük zam yarından itibaren uygulanacak. Zam öncesi ise depolardan eczanelere ilaç akışı durma noktasına geldi. Bununla birlikte stokçuluk tartışması da başladı. İlaç piyasasında yaşanan krizi değerlendiren eczacıların çözümü ise yerli üretim.

13 Şubat tarihinde ilan edilen ilaçlara yüzde 26,4'lük zam 19 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. İlaçlara zam her yılın şubat ayında döviz kurundaki artışa göre belirleniyor.



Zam öncesi ise depolardan eczanelere ilaç akışı durma noktasına geldi. Bu da beraberinde stokçuluk tartışmasını başlattı.



Eczacılar, ilaç piyasasında yaşanan krizleri Ulusal Kanal'da yayınlanan Görüş Alanı Programı'nda masaya yatırdı.



Piyasada ilaç bulunamaması ve fiyatlardaki yüksek artışın nedeninin ithal ilaç olduğunu belirten eczacılar, sorunun çözümü için "Yerli üretim" çağrısı yaptı.



ulusal.com.tr