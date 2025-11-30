İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum’un Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi’nde, tahtakurularının bastığı bir dairede yapılan ilaçlamanın ardından aynı apartmanda yaşayan 5’i çocuk 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

5’İ ÇOCUK 7 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre, apartmanın ikinci katındaki daire gün içinde bir firma tarafından tahtakurusu nedeniyle ilaçlandı. Firma yetkililerinin yaklaşık 24 saat boyunca daireye girilmemesi gerektiğini söylemesi üzerine evde yaşayan aile köydeki evlerine gitti. Akşam saatlerinde ilaçlanan dairenin üst katlarında oturan 5’i çocuk 7 kişi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

İhbar üzerine apartmana sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan kişilerin durumlarının takip edildiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri, olası bir riskin önüne geçmek için apartmanı tamamen tahliye etti. AFAD ekipleri, ilaçlama yapılan daire ile apartmandaki diğer dairelerde ölçüm gerçekleştirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Apartmanda yöneticilik yaptığını belirten sakin Abdulkadir Kılıç, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

“Dairenin birisinde tahtakurusu çıkıyor. Onlar da ilaçlatıyorlar. Firma 2 gün ev kapalı kalsın diyor. Daha sonra onlar da köye gidiyorlar. Tabii bu durumdan bizim haberimiz yok, biz de burada yöneticiyiz. Apartmandaki bazı dairelerde yaşayan aileler ve çocuklar bu durumdan etkileniyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Apartmanı komple boşalttılar. Biz de şimdi hastaneye refakatçi olarak gidiyoruz. Diyeceklerim bu kadar, hastaneye kaldırılan diğer apartman sakinlerinin durumlarını da bilmiyorum. Annem babam da hastanede.”