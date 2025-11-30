İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum’da tahtakurusu nedeniyle ilaçlanan bir dairenin bulunduğu apartmanda, üst katlarda yaşayan 5’i çocuk 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri apartmanı tamamen tahliye ederek ölçüm yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

Çorum’un Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi’nde, tahtakurularının bastığı bir dairede yapılan ilaçlamanın ardından aynı apartmanda yaşayan 5’i çocuk 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

5’İ ÇOCUK 7 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre, apartmanın ikinci katındaki daire gün içinde bir firma tarafından tahtakurusu nedeniyle ilaçlandı. Firma yetkililerinin yaklaşık 24 saat boyunca daireye girilmemesi gerektiğini söylemesi üzerine evde yaşayan aile köydeki evlerine gitti. Akşam saatlerinde ilaçlanan dairenin üst katlarında oturan 5’i çocuk 7 kişi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

İhbar üzerine apartmana sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan kişilerin durumlarının takip edildiği öğrenildi.

İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim : 2

İNCELEME BAŞLATILDI

AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri, olası bir riskin önüne geçmek için apartmanı tamamen tahliye etti. AFAD ekipleri, ilaçlama yapılan daire ile apartmandaki diğer dairelerde ölçüm gerçekleştirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim : 3

Apartmanda yöneticilik yaptığını belirten sakin Abdulkadir Kılıç, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

“Dairenin birisinde tahtakurusu çıkıyor. Onlar da ilaçlatıyorlar. Firma 2 gün ev kapalı kalsın diyor. Daha sonra onlar da köye gidiyorlar. Tabii bu durumdan bizim haberimiz yok, biz de burada yöneticiyiz. Apartmandaki bazı dairelerde yaşayan aileler ve çocuklar bu durumdan etkileniyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Apartmanı komple boşalttılar. Biz de şimdi hastaneye refakatçi olarak gidiyoruz. Diyeceklerim bu kadar, hastaneye kaldırılan diğer apartman sakinlerinin durumlarını da bilmiyorum. Annem babam da hastanede.”

“Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım” demişti: Cezaevinde intihar etti“Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım” demişti: Cezaevinde intihar ettiYurt
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ilaçlama
Günün Manşetleri
2,5 ton canlı midye ele geçirildi
Bakan Göktaş Tekirdağ’da konuştu
“Yaptıklarımız yalnızca bir fragman, daha yeni başlıyoruz”
“Doğal gazın yarısını Lng olarak alabilir hale geldik”
Doğal gaz, elektrik, ets ve akaryakıt tarifeleri yenilendi
94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
İşte görevden almalar ve yeni atamalar
Kandıra açıklarında gemi yangını
Papa 14. Leo, tarihi bazilikada ayin yönetti!
Kartlı ödemeler 2,2 trilyon lira sınırını aştı!
Çok Okunanlar
İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Bankalarda kredi yarışı! Bankalarda kredi yarışı!
Akaryakıta çifte indirim geldi! Akaryakıta çifte indirim geldi!
Yapay zekâların 2026 asgari ücret hesabı aynı aralığı gösterdi Yapay zekâların 2026 asgari ücret hesabı aynı aralığı gösterdi