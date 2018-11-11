Türkiye, bu 10 Kasım’da Atatürk’ün huzurunda saygı duruşuna geçerken, Diyanet İşleri Başkanlığı da tepkilerin odağı oldu. Sebebi ise Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’na ziyaret ve Cuma hutbesinde Atatürk’ü unutmak

Kuruluş emrini Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 9 Kasım’daki Cuma hutbesinde tek kelime Atatürk’ten bahsetmemesi ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi tepki çekti.

Ayağından bir operasyon geçiren ve taburcu olan Mısıroğlu, “Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı” gibi çıkışlarıyla Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığında nam salmış bir isim.

Diyanet İşleri Başkanı’nın Mısıroğlu’nu ziyaretini Aydınlık’a değerlendiren ilahiyatçılar sert tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1950’lerden itibaren artarak Cumhuriyet Devrimi karşıtı din adamları tarafından kuşatıldığını vurgulayan İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç, Mısıroğlu’na yapılan ziyareti de Cumhuriyet’e meydan okumak olarak değerlendirdi. Diyanet’in cuma hutbelerinde Atatürk’e yer vermemesini de değerlendiren Kılıç şunları söyledi:



‘GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI’

“Bu ziyaret alenen Cumhuriyet’e meydan okumaktır. Atatürk’e ihanettir, nankörlüktür. Bir faciadır, bir skandaldır. Hukuki kovuşturma yapılması gerekir. Bu zihniyetteki bir şahıs tarafından yönetilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerine katılmak Cumhuriyet karşıtlarıyla aynı safta yer almaktır. Dini açıdan da asla caiz görülemez. Böyle bir Diyanet İşleri Başkanının arkasında namaz kılmak, dinen caiz değildir. İşgal kuvvetlerinin içimizdeki uzantısı konumuna sürüklenmiştir. Haindir. Hainin arkasında ibadet olmaz. O konumdan uzaklaştırılmalıdır. Diyanetin, Cuma hutbelerinde Cumhuriyet’e Atatürk’e yer vermemesi Atatürk’ü anmaması ihanet içerisindeki faaliyetlerin paralelinde bir uygulamadır. Bu AKP iktidarıyla birlikte başladı.”

Din Sosyoloğu Prof. Dr. Yümni Sezen Atatürk’e düşman olanların Atatürk’ten bahsedemeyeceğini söyledi. Sezen, Kadir Mısıroğlu’na düzenlenen ziyaretle Mısıroğlu’nun seviyesine düşüldüğünü belirtti.



MEHMET AKİF’E DE HAKARET ETMİŞTİ

Prof. Dr. Ali Erbaş’ın hastanede ziyaret ettiği Kadir Mısıroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizim tek andımız” dediği İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmer Akif Ersoy’a da hakaret etmişti. Mısıroğlu, 12 Mart 2012’de katıldığı bir konferansta Ersoy’a hakaret etmiş, ‘serserinin teki’ ifadesini de kullanmıştı. Mısıroğlu 14 Mart 2015’teki bir programında İstiklal Marşı’na da “80 sene sonra Yunan’a hâlâ Sakarya’da mı vehmediyorsun da ‘Korkma’ diye başlattırıyorsun” sözleriyle saldırmıştı.





Ercan Deniz Küçük/ Aydınlık