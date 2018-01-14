İlber Ortaylı, "Erdoğan, AKP'de hiç tasvip etmediği insanlar olduğunu gördü" dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yeni kitabı 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Hürriyet'e anlattı.



Ortaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak yaptığı açıklamaları değerlendirdi.



Ortaylı, "Erdoğan, partisinin saflarında hiç tasvip etmediği insanlar olduğunu gördü. Sadece AKP’de değil, bütün partilerde var bu tipler. Türk siyasi hayatının oturmamışlığıdır bu. Bunlar besbelli parti dışındaki birtakım akımları besliyorlar veya onların sözcülüğünü yapmaya kalkıyorlar. Hiç muğlak konuşmayayım; en başta da FETÖ hareketi. Bu durum, Tayyip Bey’i bu çıkışı yapmaya zorladı; Türkiye Cumhuriyeti’nin bazı esasları ve prensipleri olduğunu ifade etmeye zorladı. Çok açık. " ifadelerini kullandı.



İlber Ortaylı'nın Hürriyet'teki söyleşini okumak için tıklayınız



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