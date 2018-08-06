Prof. Doktor İlber Ortaylı geçmişten günümüze Türkiye ve Amerika ilişkisini değerlendirdi. Ortaylı, Rahip Brunson krizine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı Türkiye ve Amerika arn krizini bu söasındaki Rahip Brunsozlerle değerlendirdi.



Haber Türk televizyonunda Fatih Altaylı'nın konuğu olan İlber Ortaylı dünden bugüne Türkiye ve Amerika ilişkilerini anlattı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ortaylı, tarihe Johnson Mektubu olarak geçen 1964 yılındaki krizi de hatırlattı.



"APTALIN BİRİ HERİF YA"

Reklam dönüşü Hasan Cemal ile ilgili konuşmaya başlayan Fatih Altaylı ile diyaloğa giren Ortaylı, programın halareklam arasında olduğunu düşündü.

İlber Ortaylı, tam bu sırada Hasan Cemal için “O artık bıkıyordur benden, yaka silkiyordur. Aptalın biri herif ya!” ifadelerini kullandı.



"BU KONUŞTUĞUMUZ DİNLENDİ Mİ?"

Fatih Altaylı “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da Ortaylı toparlayamadı.

Ortaylı daha sonra “Bu konuştuğumuz dinlendi mi şimdi”diye sorarak gülerek toparlamaya çalıştı.





ulusal.com.tr



