Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı,adına açılan sahte hesaplar hakkında harekete geçti.
İlber Ortaylı'nın resmi Twitter hesabından (@ILBERORTAYLIGSU) yapılan açıklamada, "lber Ortaylı adına açılan @ilberortayliorg ve @ilbering gibi sahte hesaplar hakkında hukuki işlem başlatılmıştır." denildi.
@ilbering adıyla açılan hesap FETÖ yanlısı paylaşımlarıyla biliniyor.
FETÖ'nün ünlü isimler adına açtığı çok sayıda trol hesabı bulunuyor.
ulusal.com.tr
Prof. Dr. İlber Ortaylı,adına açılan sahte hesaplar hakkında harekete geçti.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı,adına açılan sahte hesaplar hakkında harekete geçti.