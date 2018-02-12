Prof. Dr. İlber Ortaylı,adına açılan sahte hesaplar hakkında harekete geçti.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı,adına açılan sahte hesaplar hakkında harekete geçti.



İlber Ortaylı'nın resmi Twitter hesabından (@ILBERORTAYLIGSU) yapılan açıklamada, "lber Ortaylı adına açılan @ilberortayliorg ve @ilbering gibi sahte hesaplar hakkında hukuki işlem başlatılmıştır." denildi.



@ilbering adıyla açılan hesap FETÖ yanlısı paylaşımlarıyla biliniyor.



FETÖ'nün ünlü isimler adına açtığı çok sayıda trol hesabı bulunuyor.







ulusal.com.tr