İlber Ortaylı yeniden ameliyata alındı: Dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet’te yayımlanan yazısında son günlerde yaşadığı sağlık sürecinden bahsetti. Ortaylı, geçen haftaki ameliyatının ardından pazar gecesi aniden fenalaştığını, hastanede görevli sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesiyle yeniden ameliyata alındığını ve ani kanamasının durdurulduğunu aktardı.

Ortaylı, yazısında özellikle koğuşta görev yapan hastabakıcı ve hemşirelerin soğukkanlı tavrına dikkat çekti. Müdahale sürecini anlatan Ortaylı, Türk kadınlarının zor anlarda gösterdiği birlikteliğe de vurgu yaptı.

Prof. Dr. Ortaylı’nın yazısında ilgili bölüm şöyle:

“Anestezi için ameliyathaneye doğru ilerliyoruz. İnsan böyle anlarda ister istemez etrafına bakıyor; modern tıbbın disiplinli sessizliği, koridorlarda yankılanan adımlar ve yüzlerdeki ciddiyet, insana bu işin ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu hatırlatıyor. Uzun ameliyattan sonra bir iki müdahale daha yapıldı. Hepsi gayet çabuk bitti.

'DÖRT TÜRK KADINI, İHTİYAR MORUK PROFESÖRÜ KURTARDILAR'

Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Koğuşta hastabakıcı Sevim Hanım, Dr. Şevval Kanlı, hemşirelerden Tuğba ve Çağla hanımlar hepsi birden beni ıstırabımdan kurtarmak için seferber oldular. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu. O an insan, bu memlekette hâlâ işini ciddiyetle yapan, vicdanıyla çalışan insanların varlığına şükrediyor. Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa’ya telgraf çekeceğim: ‘Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır.’

Belli ki bu dünyada feminist inkılabını da Türkler yapar. Çünkü hiçbir kavmin kadınları, Türk kadınları gibi birleşemez, böyle zor anlarda bu kadar soğukkanlı ve becerikli davranamaz. Bu, kitaplarda yazmaz ama hayatın içinde apaçık görülür.”