İlber Ortaylı'nın cenaze töreni nedeniyle Fatih'te yarın birçok yol trafiğe kapatılacak
İstanbul’da Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih’te düzenlenecek cenaze programı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyeti, sürücüler için alternatif güzergahları da duyurdu.
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında trafik düzenlemesine gidilecek.
KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI
Buna göre sabah saat 09.00’dan program bitimine kadar şu yollar trafiğe kapalı olacak:
İtfaiye Caddesi
Büyük Karaman Caddesi
Mıhçılar Caddesi
Aslanhane Sokak
Manisalı Fırın Sokak
Taylasan Sokak
Hulusi Noyan Sokak
Nalbant Demir Sokak
Hattat Nazif Sokak
Fatih Türbesi Sokak
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Kapatılan yollar yerine sürücüler için alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.