İlber Ortaylı'nın cenaze töreni nedeniyle Fatih'te yarın birçok yol trafiğe kapatılacak

İstanbul’da Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih’te düzenlenecek cenaze programı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyeti, sürücüler için alternatif güzergahları da duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında trafik düzenlemesine gidilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cenaze programı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği bildirildi.

KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI

Buna göre sabah saat 09.00’dan program bitimine kadar şu yollar trafiğe kapalı olacak:

İtfaiye Caddesi
Büyük Karaman Caddesi
Mıhçılar Caddesi
Aslanhane Sokak
Manisalı Fırın Sokak
Taylasan Sokak
Hulusi Noyan Sokak
Nalbant Demir Sokak
Hattat Nazif Sokak
Fatih Türbesi Sokak

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yollar yerine sürücüler için alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.

