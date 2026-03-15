İlber Ortaylı'nın cenaze töreni nedeniyle Fatih'te yarın birçok yol trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında trafik düzenlemesine gidilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cenaze programı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği bildirildi.

KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI

Buna göre sabah saat 09.00’dan program bitimine kadar şu yollar trafiğe kapalı olacak:

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Mıhçılar Caddesi

Aslanhane Sokak

Manisalı Fırın Sokak

Taylasan Sokak

Hulusi Noyan Sokak

Nalbant Demir Sokak

Hattat Nazif Sokak

Fatih Türbesi Sokak

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yollar yerine sürücüler için alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.