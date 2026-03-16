İlber Ortaylı'nın cenaze töreni nerede? Ne zaman, saat kaçta defnedilecek?

Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatının ardından cenaze törenine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Ailesinin yaptığı duyuruya göre Ortaylı için İstanbul’da anma ve cenaze töreni gerçekleştirilecek.

İLBER ORTAYLI'NIN CENAZESİ NE ZAMAN?

Aile tarafından paylaşılan programa göre 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde bir anma töreni yapılacak.

Üniversitedeki programın ardından cenaze töreni Fatih Camii’nde gerçekleştirilecek. Ortaylı için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

NEREYE DEFNEDİLECEK?

Cenaze namazının ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın naaşı Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek. Tarihi hazire, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşamış birçok önemli devlet adamı ve ilim insanının kabirlerinin bulunduğu bir alan olarak biliniyor.

Ailenin cenaze duyurusunda ayrıca çiçek gönderilmemesi istendi. Bunun yerine isteyenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapabileceği belirtildi.