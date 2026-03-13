İlber Ortaylı, pazartesi günü İstanbul'da defnedilecek

Hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu. Ortaylı’nın cenazesi 16 Mart Pazartesi günü Fatih Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek.

İlber Ortaylı, pazartesi günü İstanbul'da defnedilecek
Hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze programı açıklandı.

Ortaylı’nın cenazesi 16 Mart Pazartesi günü Fatih Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek.

Sağlık sorunlarının yeniden ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Ortaylı, bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

