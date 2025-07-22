İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç trafik kazası geçirdi: Sürücüler tartışınca araya girdi

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde trafik kazası yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta bulunan Ortaylı olay sırasında müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Ortaylı’nın bulunduğu araç öğle saatlerinde başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından, Ortaylı’nın şoförü ile diğer aracın sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olayın büyümesi üzerine İlber Ortaylı aracından inerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süreli gerginliğin ardından ortam yatıştırıldı.