İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç trafik kazası geçirdi: Sürücüler tartışınca araya girdi

Balıkesir’de trafik kazası geçiren İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araçta can kaybı yaşanmadı. Tartışma çıkınca Ortaylı araçtan inerek ortamı yumuşattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç trafik kazası geçirdi: Sürücüler tartışınca araya girdi
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde trafik kazası yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta bulunan Ortaylı olay sırasında müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Ortaylı’nın bulunduğu araç öğle saatlerinde başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından, Ortaylı’nın şoförü ile diğer aracın sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olayın büyümesi üzerine İlber Ortaylı aracından inerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süreli gerginliğin ardından ortam yatıştırıldı.

İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç trafik kazası geçirdi: Sürücüler tartışınca araya girdi - Resim : 1

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