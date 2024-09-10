İlber Ortaylı'nın sağlık durumu kötü mü? Sevenlerini üzen açıklama geldi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir Koç Hastanesi'nde tedavi gördüğünü duyurdu. Sağlık durumu ile ilgili son bilgileri paylaşan İlber Ortaylı, "Bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu kötü mü? Sevenlerini üzen açıklama geldi
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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yaptı.

Bir süredir Koç Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirten İlber Ortaylı, sağlık durumu ile ilgili son bilgileri takipçileriyle paylaştı.

İlber Ortaylı'nın sağlık durumu kötü mü? Sevenlerini üzen açıklama geldi - Resim : 1

İlber Ortaylı, videolu paylaşımında, "Çok değerli okurlarım ve dinleyenlerim, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın, tıbbi bakımdan ihmallerin sonucu. Bir müddettir tedavi görüyorum. O tedavinin bazı hallerde, aldığım immun ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu. Onun için bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme tabii dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum bir iki ay içinde tekrar canlanmış olacağım. Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalade duygulandırdı. Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olay, onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk. Onu da ancak böyle zamanlarda anlayabiliyoruz. Hepinize iyi bir yaz tatili sonu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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