İletişim Başkanı Duran, "Hayata Dokunan Kadınlar" konulu fotoğraf sergisinin açılışında konuştu

Sergi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ziyarete açılan "Hayata Dokunan Kadınlar" adlı fotoğraf sergisinin açılış programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu etkinliğin sadece takvimdeki bir günü anmak için değil, kadının toplumsal hayattaki etkin rolünün altını çizmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

KADIN TOPLUMU KURAN ASLİ BİR ÖZNEDİR

Kadın emeğinin tarihsel süreçteki değişimine dikkat çeken Duran, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kadının onuru, emeği ve toplumsal kıymeti bizim için modern bir hak arayışının ötesinde, medeniyetimizin temel değerleri arasında yer alan köklü bir anlayışın ifadesidir. Kültürümüzde kadın, toplumu kuran ve dönüştüren asli bir öznedir."

Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar ülkenin dönüm noktalarında büyük sorumluluklar üstlendiğini bildiren Duran, Cumhuriyet dönemiyle birlikte kadınların seçme ve seçilme hakkını pek çok Batı ülkesinden daha erken elde ettiğini hatırlattı. Geçmiş yıllarda kadınların inançları sebebiyle eğitim ve iş dünyasından dışlandığı dönemlerin yaşandığını da anımsatan Duran, bu sorunların geride bırakıldığını belirterek,"28 Şubat sürecinde yaşanan, üniversite hayatından kamuya ve özel sektöre uzanan engellemeler, şükür ki bugün tek tek aşıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inanç özgürlüğünün önündeki tüm engeller ortadan kaldırıldı. Türkiye, özellikle son 24 yılda kadın haklarını güçlendirmeye yönelik kamu politikaları ve anayasal düzenlemelerle kadın-erkek eşitliğini müesses hale getirme adına önemli adımlar atmıştır. Bu süreçte kadın istihdamını artırmaya dönük teşvikler hayata geçirilmiş, girişimci kadınlara kredi ve hibe programları sunulmuş, doğum-süt izni ve çocuk yardımı gibi uygulamalarla hukuki eşitliğin fiili zemini güçlendirilmiştir. Artık Türkiye'de kadınlar yalnızca sahada değil, karar alma mekanizmalarında da daha etkin biçimde yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kadının güçlenmesi ile ailenin güçlenmesinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirten Duran, kadınlar için şiddetten arındırılmış bir hayatın ve ekonomik güvencenin taşıdığı öneme vurgu yaptı.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN TAKSİ ŞOFÖRÜ BU SERGİDE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda ziyarete açılan seçki, 1934 ile 1986 yılları arasında kayıt altına alınan 41 fotoğraftan oluşuyor. Sergide; çay hasadı yapan işçilerden seramik fabrikası çalışanlarına, Ankara Radyosu'nun ilk kadın spikerlerinden Türkiye'nin ilk kadın taksi şoförüne kadar, hayatın farklı alanlarında iz bırakan kadınların hikayeleri aktarılıyor.