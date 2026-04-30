İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in küresel Sumud Filosu saldırısına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'ye insani yardım malzemesi ulaştırmak hedefiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından uluslararası sularda yapılan müdahaleyi kınadı.

Saldırının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Duran, söz konusu askeri hamlenin uluslararası hukuka aykırı boyutlarına dikkat çekti.

İSRAİL'E KORSANLIK VE HUKUK İHLALİ SUÇLAMASI

Uluslararası sularda seyreden insani yardım filosunun hedef alınmasının ardından resmi bir değerlendirme yapan Duran, olayın insanlığın ortak değerlerine bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Uluslararası topluma çağrıda bulunan İletişim Başkanı Duran, paylaşımında şunları kaydetti:"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır. Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir. İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı; hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir"

FİLODAKİ VATANDAŞLARIN DURUMU YAKINDAN İZLENİYOR

Duran'ın yaptığı resmi açıklamanın detaylarında, saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan yolcuların güvenliğine yönelik yürütülen mesai de aktarıldı. Filoda bulunan vatandaşların ve diğer tüm yolcuların durumu, ilgili ülkelerle sağlanan koordinasyon çerçevesinde anlık olarak izlenmeye devam ediyor.