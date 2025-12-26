İletişim Başkanı Duran’dan Somaliland çıkışı: ''İsrail'in kararı uluslararası hukukun açık ihlalidir''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıma kararını eleştirerek, bu adımın uluslararası hukuku çiğnediği söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İletişim Başkanı Duran’dan Somaliland çıkışı: ''İsrail'in kararı uluslararası hukukun açık ihlalidir''
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail yönetiminin Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına dair yaptığı açıklamalara Ankara'dan ilk tepkiyi verdi.

Sosyal medya platformu NSosyal üzerinden bir mesaj paylaşan Duran, İsrail'in bu hamlesinin Somali'nin iç işlerine müdahale olduğunu ve bölge barışını riske attığını belirtti.

ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ

Duran, İsrail'in attığı adımın Somali'nin toprak bütünlüğüne doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığını ifade etti. İletişim Başkanı paylaşımında, "İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir. Somali'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta, bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştiren Duran, açıklamasının devamında İsrail'in mevcut politikalarının bölge istikrarına verdiği zarara dikkat çekti. Duran, "Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükümetinin sorumsuz tutumlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Duran ayrıca, uluslararası toplumun Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıracak ve güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inandığını belirtti. Açıklamanın sonunda, Türkiye'nin kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Tahliye sevinci yarım kaldı: Manisa'da cezaevi yolunda can pazarı!Tahliye sevinci yarım kaldı: Manisa'da cezaevi yolunda can pazarı!Yurt
Bakan Uraloğlu Hatay'da konuştu: Dev proje için geri sayım başladıBakan Uraloğlu Hatay'da konuştu: Dev proje için geri sayım başladıGündem
israil
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Şile Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga
42 temsilci ve 9 hakem PFDK’ye sevk edildi
Verileri terör örgütlerine açmışlar! 4 tutuklama
O suçlar kapsam dışı: Kimler yasadan yararlanamayacak?
Çin’den ABD’ye yaptırım kararı
20 santimetre üzeri yoğun kar yağışı görülebilir...
Yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu...
Vepara'ya kara para aklama soruşturması
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı
Çok Okunanlar
Gram altında yükseliş Gram altında yükseliş
Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış kapıda! Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış kapıda!
BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu çıktı! Yılbaşı öncesi sevindiren indirim BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu çıktı! Yılbaşı öncesi sevindiren indirim
Lapa lapa kar geliyor! Lapa lapa kar geliyor!
500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?