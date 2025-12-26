İletişim Başkanı Duran’dan Somaliland çıkışı: ''İsrail'in kararı uluslararası hukukun açık ihlalidir''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail yönetiminin Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına dair yaptığı açıklamalara Ankara'dan ilk tepkiyi verdi.

Sosyal medya platformu NSosyal üzerinden bir mesaj paylaşan Duran, İsrail'in bu hamlesinin Somali'nin iç işlerine müdahale olduğunu ve bölge barışını riske attığını belirtti.

ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ

Duran, İsrail'in attığı adımın Somali'nin toprak bütünlüğüne doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığını ifade etti. İletişim Başkanı paylaşımında, "İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir. Somali'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta, bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştiren Duran, açıklamasının devamında İsrail'in mevcut politikalarının bölge istikrarına verdiği zarara dikkat çekti. Duran, "Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükümetinin sorumsuz tutumlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Duran ayrıca, uluslararası toplumun Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıracak ve güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inandığını belirtti. Açıklamanın sonunda, Türkiye'nin kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.