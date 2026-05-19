İletişim Başkanlığı düğmeye bastı! Bin 731 sosyal medya hesabına erişim engeli

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çok boyutlu dijital ağ çözümlemelerinin takvimi ve ulaşılan hesap sayıları şu şekilde paylaşıldı:

30 Ocak 2026'daki İlk Dalga: Sürecin ilk aşamasında FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilerek erişime kapatılmıştı.

İkinci Dalga ve Toplam Sayı: Yürütülen ilave teknik analizlerin ardından 1.352 hesap hakkında daha erişim engeli kararı alındı. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen toplam hesap sayısı 1.731’e yükseldi.

Psikolojik Harekata Ek Engel: Terörizmi öven, teşvik eden ve Türkiye'ye karşı psikolojik harekât yürüttüğü belirlenen 361 sosyal medya hesabı daha Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile koordineli şekilde engellendi.



BURHANETTİN DURAN: "DİJİTAL OPERASYONA MÜSAMAHA YOK"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, engellenen hesapların çalışma yöntemlerine dikkat çekerek Türkiye'nin dijital alandaki kararlılığını şu sözlerle vurguladı:

"Yapılan analizler; söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, es güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil; dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve millî güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir."