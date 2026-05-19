İletişim Başkanlığı düğmeye bastı! Bin 731 sosyal medya hesabına erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen bin 731 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İletişim Başkanlığı düğmeye bastı! Bin 731 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yayınlanma:

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çok boyutlu dijital ağ çözümlemelerinin takvimi ve ulaşılan hesap sayıları şu şekilde paylaşıldı:

30 Ocak 2026'daki İlk Dalga: Sürecin ilk aşamasında FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilerek erişime kapatılmıştı.

İkinci Dalga ve Toplam Sayı: Yürütülen ilave teknik analizlerin ardından 1.352 hesap hakkında daha erişim engeli kararı alındı. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen toplam hesap sayısı 1.731’e yükseldi.

Psikolojik Harekata Ek Engel: Terörizmi öven, teşvik eden ve Türkiye'ye karşı psikolojik harekât yürüttüğü belirlenen 361 sosyal medya hesabı daha Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile koordineli şekilde engellendi.

BURHANETTİN DURAN: "DİJİTAL OPERASYONA MÜSAMAHA YOK"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, engellenen hesapların çalışma yöntemlerine dikkat çekerek Türkiye'nin dijital alandaki kararlılığını şu sözlerle vurguladı:

"Yapılan analizler; söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, es güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil; dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve millî güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir."

Yoğun bakımda skandal olay: Devleti böyle dolandırmışlar!Yoğun bakımda skandal olay: Devleti böyle dolandırmışlar!Yurt
İran'ın şartları belli oldu: Tahran'dan Washington'a net restİran'ın şartları belli oldu: Tahran'dan Washington'a net restGündem
fetö operasyon
Günün Manşetleri
İletişim Başkanlığı düğmeye bastı!
İran'ın şartları belli oldu
Perinçek yeni dünya düzeninin haritasını çizdi!
Sosyal medyada yaş kısıtlaması başlıyor
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Marketlerde yeni dönem resmen başladı!
Türk Altın: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun
Trump 'Vuracağız' demişti, Pezeşkiyan meydan okudu
İstanbul merkezli 3 ilde düğmeye basıldı
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Marketlerde yeni dönem resmen başladı! Marketlerde yeni dönem resmen başladı!
19 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin Ve LPG litre fiyatı ne kadar? 19 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin Ve LPG litre fiyatı ne kadar?