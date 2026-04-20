İletişim Başkanlığı duyurdu: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası sosyal medya operasyonu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili olarak Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü ve titiz bir soruşturma yürütülüyor.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, adli sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukların güvenliği ve milletin huzuruna yönelik hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde devam ettiği belirtildi.

Saldırıların ardından alınan yayın yasağı kararına uymayan ve dijital platformlarda provokasyon faaliyeti yürüten şüpheliler takibe alındı. İletişim Başkanlığı, durumu şu resmi açıklamayla kamuoyuyla paylaştı: "Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edilmiştir."

Bu kapsamda ülke genelinde 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Yürütülen işlemler neticesinde 68 şüpheli tutuklandı, 127'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Yaşları küçük olan 5 şüpheli hakkında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında tedbir kararı verilirken, 117 kişi serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi. Emniyet birimlerinin çalışmaları doğrultusunda 95 şüpheli hakkında yakalama ve tespit çalışmaları sürerken, an itibarıyla 249 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca zararlı içerik tespiti yapılan 1.104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

OKULLARI HEDEF GÖSTEREN YÜZLERCE KİŞİ YAKAYI ELE VERDİ

İncelenen hesaplar arasında, doğrudan toplumun huzur ve güvenliğini hedef alarak okulları adres gösteren ve yeni saldırıların gerçekleşeceği yönünde tedirginlik oluşturan kullanıcılar tespit edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 275 okulu açıkça hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı belirlenerek gözaltına alındı. Bu şahısların adli makamlardaki yasal işlemleri sürüyor.

81 İLDE 171 BAŞSAVCILIK DEVREDE

Okul saldırıları ve sonrasında sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğine yönelik hukuki süreç; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile eş güdümlü olarak yürütülüyor. Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 il genelinde toplam 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip ediliyor.