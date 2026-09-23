İletişim Başkanlığı duyurdu: Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin New York'taki görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yayımlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İletişim Başkanlığı duyurdu: Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Ali Zeydi ile bugün York'ta bir araya geldi. T.C. İletişim Başkanlığı, görüşmenin ardından iki liderin ortak iradelerini beyan ettiği bir ortak basın açıklaması duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi, aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir.

SİNCAR İÇİN ORTAK KARAR ÇIKTI

Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış; bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır.

BAŞİKA-ZİLKAN YERLEŞKESİ IRAK'A DEVREDİLECEK

Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde; kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edecektir.

Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır.''

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